"Elle avait conquis le coeur des Français avec son bel accent de sabra" : la chanteuse Rika Zaraï est morte

L'ambassade se dit "profondément attristée" par la perte de l'artiste "qui a conquis le coeur des Français avec son bel accent de sabra". "Elle a chanté Israël et Jérusalem avec passion et dévouement. C'est une des plus belles voix d'Israël en français qui s'est éteinte", poursuit l'institution, offrant ses pensées à l'époux de la défunte artiste.

En février dernier, elle avait confié au Parisien sa joie de retrouver la scène pour la première depuis onze ans. "On m'a dit cent fois que je ne pourrais plus chanter mais je n'ai jamais perdu l'espoir", expliquait la chanteuse qu'un AVC avait laissé paralysé de longs mois à l'été 2008. "Cela n'a pas été une partie de plaisir pour revenir à la vie. Quand on se sort d'un AVC, nous restons seuls face aux dégâts et aux paralysies", avait déclaré la chanteuse à l'AFP à l'époque. "Je veux transmettre un message à tous ceux qui sont victimes d'un accident vasculaire cérébral: 'Acharnez-vous ! Faites vos exercices sans en oublier aucun. Réapprenez à votre corps ce qu'il sait faire. N'abandonnez pas !'", avait-elle insisté.