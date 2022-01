"Elle n’a jamais eu à travailler pour rien", Britney Spears étrille sa sœur sur Twitter

Britney Spears s’en prend ensuite aux médias et à l’industrie qui "ont toujours été haineux envers elle". "J’ai assez donné", affirme-t-elle, taclant une nouvelle fois sa famille qui a "ruiné ses rêves à 100 milliards % et essaie de la faire passer pour une folle alors qu’elle a 40 de fièvre et ne peut pas bouger de son lit". 'Ma famille aime me rabaisser et me blesse toujours, ils me dégoûtent", martèle-t-elle, invitant ses fans à "ne faire confiance à personne".