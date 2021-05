Emerald Fennell : "Je ne peux pas imaginer 'Promising Young Woman' sans Carey Mulligan"

La jeune femme prometteuse du titre s’appelle Cassie et a plaqué ses études de médecine après un drame personnel. Le jour, elle travaille dans un café couleur pastel. Le soir, elle mène une sombre chasse aux hommes toxiques pour mieux les mettre face à leurs comportements destructeurs. Jamais Carey Mulligan (Une Éducation, Drive) n’avait été aussi incandescente à l’écran. "Elle est parfaite", nous glisse Emerald Fennell lors d’une rencontre virtuelle organisée en janvier. Bien avant que Promising Young Woman ne devienne l’un des films les plus cités lors des cérémonies de remises de prix, allant jusqu’à décrocher 5 nominations aux Oscars.

On utilise toutes ces choses jugées inoffensives et féminines pour donner aux gens l'illusion de la sécurité avant qu'ils ne finissent par se rendre compte qu'ils ne sont pas en sécurité - Emerald Fennell, réalisatrice de "Promising Young Woman"

La vengeance de Cassie est structurée en cinq actes, comme les tragédies. Diriez-vous que Promising Young Woman est une tragédie sur les conséquences de la masculinité toxique ?

Mon Dieu, je ne sais pas… Je crois que c'est plusieurs choses. C'est une comédie, une romance, un film d'horreur et une tragédie. Je pense que c'est vraiment tragique que ces comportements soient banalisés, que ça ait été quelque chose de normal pour beaucoup d’entre nous en grandissant. C'est vraiment tragique de savoir à quel point la destruction d’autrui a été quelque chose d’ordinaire. Et je pense que c'est le cas pour toutes sortes de choses, pas seulement pour cette question spécifique. J’ai toujours aimé les histoires bibliques, les fables en grec et les pièces grecques. Je crois qu'elles sont incroyablement efficaces parce que leur structure est très simple. Dans ce film, la structure est très simple dans le sens où c'est une femme qui entame un cheminement. Elle offre la rédemption, le pardon ou la punition et elle donne des leçons. C’est le genre d'histoires qui me font vraiment réagir.

Regarder ce film, c’est comme manger un bonbon acide. Il semble très doux au premier regard, avec ces couleurs vives et sa musique pop. Mais dès qu’on commence à la goûter, on comprend que c'est quelque chose de bien plus explosif qu’on ne le pensait. Avez-vous utilisé ce contraste pour donner plus de force à votre histoire ?

Ça a permis sans aucun doute de vraiment refléter les thèmes du film et le personnage de Cassie. C'est un film qui raconte que les apparences sont trompeuses, que les gens ne sont pas précisément ce qu'ils semblent être et que certains se cachent au vu et au su de tous. Il était donc très important que le film lui-même soit somptueux, tactile, joli et amusant. Parce que c'est un piège, à l’image de Cassie. On utilise toutes ces choses jugées inoffensives et féminines, idiotes aussi, pour donner aux gens l'illusion de la sécurité avant qu'ils ne finissent par se rendre compte qu'ils ne sont pas en sécurité.