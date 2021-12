"Emily in Paris" : craquerez-vous comme nous pour la saison 2 ?

ON LOVE BEAUCOUP – La pimpante Américaine de Netflix poursuit son apprentissage de la vie à la française dans dix nouveaux épisodes mis en ligne ce mercredi 22 décembre. Une saison nettement plus savoureuse que la première.

Quand on lui demande quel est son mot français préféré, Lily Collins répond sans hésiter. "Bonbon ! C’est si répétitif mais tellement mignon", souligne-t-elle. Une définition presque parfaite de la série qui a fait d’elle une star mondiale. Une douceur imparfaite qu'on a tout de même été ravi de déguster. À trop multiplier les clichés, Emily in Paris s’est mis à dos une partie du public dès son arrivée sur Netflix l’an dernier. Sans pour autant être boudée des spectateurs qui ont été 58 millions à se délecter des aventures françaises de cette pimpante Américaine le premier mois de sa mise en ligne.

Netflix

Autant encensée que conspuée, Emily in Paris avait fort à faire pour sa deuxième saison. La vision de carte postale de la capitale française est-elle toujours là ? Bien sûr que oui. Mais ce fantasme parisien fait partie de l’ADN du programme, qui n’a jamais prétendu documenter ce qui se jouait vraiment dans la ville. L’Américaine transporte même son regard avec filtre Instagram intégré jusque sur la Côte d’Azur, où elle débarque dans les premiers épisodes. La vie qu’elle mène à Saint-Tropez est certes plus glamour que celles des héros de Sous le Soleil mais pas plus crédible. Et on n’a pas vu les foules s’insurger contre les héros de TF1.

La saison 2 semble néanmoins corriger tout ce qu’on lui reprochait. Emily, qui ne faisait aucun effort pour s’immerger dans son nouvel environnement, fait cette fois tout pour s’acclimater. Le béret n’est plus le seul accessoire so French, la langue de Molière s’invite de plus en plus dans les dialogues. Il était temps ! L’héroïne suit assidument ses cours de français où elle rencontre un mystérieux jeune homme qui va sérieusement la bousculer et vient faire de l’ombre au beau Gabriel (Lucas Bravo).

En vidéo VIDÉO LCI PLAY - L'interview de Lucien Laviscount, dans Emily in Paris saison 2

Emily gagne en authenticité au contact d’Alfie (Lucien Laviscount), un personnage clé qui déteste autant Paris qu’elle en est fan. Et qui ne pouvait donc être que Britannique. "Vous avez dit cliché ?", diront certains. De notre côté, on a adoré la nouvelle dynamique insufflée par cet Anglais au sourire ravageur. Si la pauvre Mindy (Ashley Park) est réduite à son activité de chanteuse, la fabuleuse Sylvie (Philippine Leroy-Beaulieu) gagne en épaisseur. C’est elle, la vraie star de cette saison 2 qu’elle dirige aussi efficacement que sa boîte de com’ Savoir.

Les looks sont toujours aussi plus exubérants les uns que les autres. Et la production a toujours le chic pour trouver des lieux de tournage grandioses, allant même s'installer au château de Versailles le temps d'un défilé. Régal pour les yeux, réconfort pour l'esprit... Le plaisir coupable qu’était Emily in Paris devient un plaisir totalement assumé au fil de ces dix nouveaux épisodes savoureux. La preuve, on n’a pas pu s’empêcher de les enchaîner, jusqu’à ce nouveau cliffhanger final… Autant vous dire qu’on attend impatiemment que Netflix renouvelle la série pour une troisième saison.

Delphine DE FREITAS

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.