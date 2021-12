Le train de nuit dans "Emily in Paris" fait réagir un membre du gouvernement

Emily In Paris fait réagir le gouvernement. Joël Giraud, le secrétaire d'État chargé de la Ruralité, s'est amusé sur Twitter des clichés véhiculés par la série de Netflix sur la SNCF. Même si cette deuxième saison lancée ce mercredi sur Netflix est moins cliché que la précédente, la séquence dans laquelle l'héroïne prend un train de nuit pour se rendre de Paris à Saint-Tropez a fait tiquer les téléspectateurs français, dont fait visiblement partie Joël Giraud.

"Bon, Emily in the train de nuit exagère peut-être en se rendant à Saint-Tropez… Mais avec le train de nuit, on peut tout de même se réveiller au cœur des Alpes et voyager dans des voitures totalement rénovées !", s'est amusé le secrétaire en légende d'un montage photo où il compare Instagram et la réalité.