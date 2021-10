"J'ai senti des mains toucher mes seins nus" : Emily Ratajkowski accuse Robin Thicke d'agression sexuelle

Elle ne voulait plus garder ça pour elle. Le célèbre mannequin Emily Ratajkowski révèle avoir été agressée sexuellement par le chanteur Robin Thicke lors du tournage du clip Blurred Lines, qui l'a révélée au grand public en 2013. "Soudain, sortie de nulle part, j’ai senti la fraîcheur des mains d’un inconnu toucher mes seins nus par derrière. (…) Il a maladroitement souri et a trébuché en arrière, ses yeux cachés derrière ses lunettes de soleil", écrit la jeune maman dans son livre intitulé My body, disponible le 9 novembre prochain, et dont le New York Post et le Sunday Times ont publié quelques extraits.

"Ma tête s’est tournée vers l’obscurité au-delà du décor. La voix [de la réalisatrice du clip Diane Martel] s’est brisée lorsqu’elle m’a crié : "Ça va ?'", poursuit Emily Ratajkowski qui explique qu'elle s'est sentie "vulnérable pour la première fois ce jour-là" et profondément humiliée. "J’ai haussé les épaules, évitant tout contact visuel, sentant toute la chaleur de l’humiliation parcourir mon corps. Je n’ai pas réagi, du moins pas vraiment. Pas comme j’aurais dû", écrit le mannequin, qui avait accusé le photographe Jonathan Leder de l'avoir sexuellement agressée quand elle avait 20 ans.