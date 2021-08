"Danse avec les stars" : Bilal Hassani dansera bien avec un homme

L’artiste queer, qui se joue de la notion de genre et milite pour plus de visibilité des personnes LGBTI dans les médias , est de son côté ravi de participer à "Dans avec les stars". "Je vais tout donner, ça va être ouf", a promis sur son compte Instagram le représentant de la France à l’Eurovision 2019 qui se dit "ému et heureux".

"Bilal Hassani dansera avec un homme à sa demande. On ne s’est absolument pas opposé à son choix", a expliqué Frédéric Pedraza. "Il s’imaginait plus se faire porter que de porter son partenaire", a complété Deborah Nahon.

Si c'est une première en France, Géry Leymergie, directeur général adjoint de BBC Studios France, rappelle que d'autres pays n'ont pas hésité à former des duos masculins. “C’est quelque chose qui s’est déjà fait dans d’autres pays étrangers (comme en Italie en 2018, NDLR), alors pourquoi pas nous ? C’est tout à fait normal de lui laisser le choix.”

Côté candidats, on retrouvera Dita Von Teese, la reine de l'effeuillage burlesque, le jeune youtubeur Michou, les chanteuses Lola Dubini, Lââm et Wejdene, le chanteur Tayc, l'acteur Jean-Baptiste Maunier, l'humoriste Gérémy Crédeville, les comédiennes Lucie Lucas et Aurélie Pons et l'ex-candidat de "Koh-Lanta" Moussa Niang.