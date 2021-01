Macron, Ernotte, Arthur, Agostini... Les hommages à Georges Pernoud, présentateur historique de "Thalassa", se multiplient RAYMOND ROIG / AFP

CARNET NOIR - La famille du présentateur de l'émission Thalassa Georges Pernoud a annoncé le décès de ce dernier à l'âge de 73 ans ce lundi. Selon sa fille Fanny, l'homme de télévision est décédé d'une longue maladie.

C'est une nouvelle grande figure du monde de la télévision qui s'en va. Ce lundi, la famille du présentateur de l'émission "Thalassa", Georges Pernoud, a annoncé le décès de ce dernier à l'AFP, à l'âge de 73 ans. Né à Rabat au Maroc, Georges Pernoud a présenté l'émission diffusée sur France 3 et consacrée à l'univers marin durant 37 ans, de 1980 à 2017. "Il est décédé dans un hôpital en région parisienne des suites d'une longue maladie", a annoncé sa fille Fanny Pernoud à l'AFP. En 2017, suite à des changements de programmation qu'il déplorait, Georges Pernoud avait préféré quitter le navire et avait présenté son dernier numéro le 30 juin en duplex de Saint-Malo, ville chère à l'émission. France 3 avait alors rendu hommage "à celui qui, à travers ses 1.704 numéros de 'Thalassa' depuis le 25 septembre 1975, a mené avec la rédaction de 'Thalassa' des reportages et des enquêtes de grande qualité sur le monde de la mer et ceux qui en vivent".

Rencontre avec des pêcheurs, découverte d'archipels, reportages sur la Route du rhum, mais aussi sur des sauvetages de migrants, sur la pêche au thon ou sur les delphinariums, l'émission a abordé "tous les domaines sur fond bleu", se plaisait à dire l'animateur aux cheveux gris. Deux reportages de Thalassa ont été récompensés par le prix Albert-Londres dans les années 1990. Sa disparition a suscité de nombreuses réactions, dont celle d'Emmanuel Macron qui lui a rendu hommage sur Twitter. "Avec Thalassa qu’il créa et présenta pendant près de 40 ans, Georges Pernoud a transmis aux Français son amour de la mer et des paysages. À notre génération, aujourd’hui, de protéger cette nature qu’il nous a appris à connaître. Pensées pour ses proches et pour ses collègues", a réagi le président de le République. De nombreux autres responsables politiques ont salué la mémoire de celui qui "avait réussi à faire connaître et aimer la mer à la France entière", selon Renaud Muselier, le président Les Républicains de la région PACA. "Il fut décisif dans l’ouverture vers la mer de notre 'pays de terriens' avec Thalassa", a également souligné le député de La France Insoumise Eric Coquerel. "Très humain, il aura été l’un des grands défenseurs du service public de TV", selon lui.

Delphine Ernotte, la patronne de France Télévisions a également salué l'"infatigable créateur et présentateur de grands programmes de service public". De nombreux animateurs se sont également émus de sa disparition à l'image d'Elise Lucet. "Grande tristesse après la disparition de Georges Pernoud qui a tenu la barre de Thalassa pendant plus de 40 ans en gardant toujours le bon cap ! Salut Capitaine. Que les alizés te bercent là où tu es !", a tweeté la présentatrice de "Cash Investigation" sur France 2. "Quel douloureux week end pour la télé française. Cette fois c’est Georges Pernoud, présentateur emblématique et si populaire de Thalassa qui nous a quittés. Il nous a appris à aimer et respecter la mer. C’est bien triste", a réagi pour sa part Arthur. Fanny Agostini, qui lui a succédé aux manettes de Thalassa en 2017 lui a rendu hommage au micro d’Europe 1. "C’était un grand monsieur et une source d’inspiration pour moi. [...] C’est avec émotion que je lui dis un dernier 'bon vent'".

