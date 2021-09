Emmy Awards 2021 : moisson de récompenses pour "The Crown" et "Ted Lasso"

Derrière le tapis rouges et les costumes de cérémonie, tenues clinquantes, Netflix jouait gros dimanche 19 septembre à Los Angeles lors de la cérémonie de remise des Emmy Awards, compétition reine, du même ordre que les Oscars pour les séries télévisées. Depuis son lancement en 2007, la plateforme de vidéo à la demande a enchaîné les nominations mais n'avait jamais remporté jusqu'à présent d'Emmy Award, dans les catégories les plus prestigieuses (série dramatique, comédie ou série limitée).

C'est désormais chose faite, sa série "The Crown", qui retrace de manière romancée la vie de la famille royale britannique, ayant triomphé cette année en remportant les prix de la meilleure série dramatique, du meilleur acteur pour Josh O'Connor (pour son rôle du prince Charles) et de la meilleure actrice pour Olivia Colman (qui incarne la reine Elizabeth II). Plus tôt dns la soirée, la série avait aussi emporté les prix du scénario, de la réalisation et des deux seconds rôles: Gillian Anderson (qui joue Margaret Thatcher) et Tobias Menzies (incarnant le prince Philip).