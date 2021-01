Netflix a dépassé les 200 millions d'abonnés dans le monde en 2020

Année de confinements et de restrictions sanitaires, 2020 aura profité à Netflix. Le leader du marché du streaming clôt l’année avec 203,7 millions d’abonnés payants à travers le monde, soit 37 millions de plus qu'en 2019. Signe de cette vitalité, le service s’est même permis d’augmenter ses tarifs pour le Canada puis les États-Unis.

Si la pandémie de Covid-19 et les restrictions sanitaires induites dans de nombreux pays ont dopé le secteur du streaming, Netflix a également dû faire face à l’arrivée de nombreux acteurs sur le marché, dont Apple TV+, HBO Max ou Disney + (85 millions d’abonnés en un an). "C'est génial pour le monde entier que Disney et Netflix soient en compétition, a déclaré le patron du groupe, Reed Hastings. [...] Nous sommes à fond dans les dessins animés, nous allons essayer de les rattraper, et même de les dépasser sur ce terrain, tout en gardant notre avance dans le divertissement en général. C'est très stimulant."