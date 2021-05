En Australie, la prochaine Bachelorette aura des prétendants... et des prétendantes

Elle distribuera donc ses roses, signifiant que les candidats continuent l’aventure, à des femmes et des hommes. Du jamais-vu à l’écran pour cette franchise qui s’est exportée partout dans le monde et a connu six saisons en France de 2003 à 2016.

Elle espère "enfin trouver la personne qu’elle attend". Candidate du "Bachelor" australien en 2018 puis de "Bachelor in Paradise", Brooke Blurton deviendra prochainement l’héroïne de sa propre émission de dating. Un casting historique pour l’Australie car la jeune femme de 26 ans, en plus d’être la première Indigène du programme, en sera la première Bachelorette bisexuelle.

La version américaine du "Bachelor" a attendu 2017 pour qu’une des prétendantes du gentleman célibataire ne parle ouvertement de sa bisexualité. En 2019, l’une des concurrentes de "Bachelor in Paradise" a fait son coming-out gay à l’écran après s’être éprise d’une autre candidate. Au Vietnam, une jeune femme a profité de la cérémonie de la rose en 2018 pour annoncer qu’elle avait elle aussi trouvé l’amour auprès d’une concurrente. Avant de faire marche arrière et de finalement rester dans l’émission.

Le mois dernier, c’est un ancien Bachelor qui a fait la une des médias américains après avoir évoqué pour la première fois publiquement son homosexualité. "Je me suis caché de moi-même pendant très longtemps. Je me suis haï pendant très longtemps", déclare-t-il. "Et je suis gay. Je l'ai accepté au début de l'année et j'y ai réfléchi. Et l'étape suivante dans tout ça était de le dire aux gens", a déclaré Colton Underwood en direct dans la matinale la plus regardée du pays.