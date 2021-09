En convalescence après "une forme légère" d’AVC, Jane Birkin n’ira pas au festival de Deauville

Jane Birkin, 74 ans, manquera aussi le festival Ciné Rencontres dans le Cotentin cette semaine. La chanteuse et actrice devait venir y parler de Jane par Charlotte, film intimiste qui avait déjà eu les faveurs du Festival de Cannes hors compétition, au début de l’été. Un documentaire aussi tendre qu’introspectif selon l’AFP, qui montre le quotidien de la plus française des Anglaises dans sa maison de Bretagne. Il évoque aussi bien la passion partagée de la mère et de sa fille pour les chiens que l’absence et la maladie.