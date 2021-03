EN DIRECT - César 2021 : Corinne Masiero toute nue sur la scène de l'Olympia

MARINA FOÏS BALANCE





Maîtresse de cérémonie de cette 46e cérémonie des César, Marina Foïs livre un discours corrosif en ouverture d'une soirée chargée de célébrer le meilleur de l'année 2020 au cinéma, "celle où est arrivé un virus, euh pardon une virus. En fait, non. Au début on l'a appeler le Covid mais quand on a compris que ce serait très, très long et très, très chiant, on l'a mis au féminin."





Marina Foïs n'a évidemment pas manqué de tacler les décisions du gouvernement vis-à-vis du monde du spectacle. "La Covid, ça tue les vieux et les gros. Comme ça tue les vieux on a enfermé les jeunes et fermés les cinémas", a-t-elle ironisé.





"Que faire quand on n'a plus confiance en son ministre de tutelle ?", s'est-elle également interrogée, taclant la ministre de la Culture Roselyne Bachelot et son livre "en prévente sur Amazon à 18 euros, 'Ma vie en rose'". Présente dans la salle, l'intéressée a dû apprécier...