EN DIRECT - Un hommage national sera rendu à Jean-Paul Belmondo le jeudi 9 septembre aux Invalides

BELMONDO, CETTE ICÔNE AU NATUREL ÉPATANT





"Il est l'illustration de la nouvelle vague. Il a une présence inouïe", explique sur LCI Alain Terzian, producteur et ancien président de l'Académie des César en se souvenant de son rôle dans À bout de souffle, de Jean-Luc Godard. "C'est la nature de l'homme qui prend le dessus et c'est quelque chose d'impressionnant parce qu'on voit une icône en totale liberté. On a l'impression qu'on improvise les dialogues, mais non."