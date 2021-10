EN DIRECT – "Danse avec les stars" : après Dita Von Teese, place à Bilal Hassani

GÉRÉMY CRÉDEVILLE CRÉE LA SURPRISE





Le quatrième de ce groupe à se produire ce soir est l'humoriste est Gérémy Crédeville. Un contemporain pour celui qui progresse au fil des primes grâce aux conseils de sa partenaire Candice Pascal. Mais reste loin derrière les favoris de l'émission.





La performance de Gérémy, hyper énergique et créative, est très applaudie par le public et les autres candidats. "J'ai adoré !", lance Jean-Paul Gaultier qui salue les qualités d'interprétation du candidat. "C'est ta meilleure prestation !", salue Denitsa. "Pour un non danseur, chapeau !", lance François Alu qui recommande à Gérémy de mettre "plus d'élasticité".





Les notes : 8 pour Jean-Paul, 8 pour Denitsa, 7 pour François, 8 pour Chris et 8,9 pour le public. Ce qui place Gérémy en tête de son groupe. L'humoriste et qualifié pour la semaine prochaine aux côtés de Michou. Ce sont Lucie Lucas et Aurélie Pons qui iront au face-à-face.