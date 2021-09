EN DIRECT - "Danse avec les stars" : Dita Von Teese livre un tango brûlant et décroche quatre buzz du jury

PLACE À DITA VON TEESE !





La star américaine Dita Von Teese est la prochaine candidate à faire son entrée en piste ce soir. Une véritable légende du burlesque, connue en France pour avoir dansé sur la scène du "Crazy Horse". Mais aussi parce qu'elle a été l'épouse du rockeur Marilyn Manson.





Son avantage pour ce soir : c'est une bonne copine de Jean-Paul Gaultier, pour lequel elle a défilé... Et c'est lui qui buzze en premier pour sa performance torride avec Christophe Licata, suivi par Chris Marques. Denitsa les imite, juste avec François Alu. Comme Tayc ! La diva est donc qualifiée d'office pour le prochain prime.





"That was hot !", juge François Alu qui a aimé le "côté décadent". "On était de retour dans les années folles". Son conseil : "s'inspirer du chocolat liégeois pour la torsion". On vous expliquera plus tard.





"Je suis amoureuse de tes pieds", savoure Denitsa, fan du couple que Dita forme avec Christophe. "Je travaille beaucoup", assure l'Américaine dans un Français savoureux. "Welcome to Paris !", conclut Jean-Paul.