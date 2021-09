EN DIRECT - Delon, Lelouch, Dujardin... la famille du cinéma au dernier adieu à Belmondo

LE DISCOURS DE VICTOR BELMONDO





"On voulait dire un mot pour notre grand-père. (...) Là où il est je suis sûr qu'il sourit et qu'il est heureux de cet hommage", débute Victor Belmondo entouré des tous les petits-enfants de l'acteur ainsi que de sa fille Stella. "Notre grand-père nous irradiera toujours de sa bonté et de sa bienveillance. Merci papi de nous avoir donné tant de joie et d'avoir partagé ta positivité. On pense à toi, on t'aime et amuse-toi bien avec tes copains qui t’ont tant manqué", a-t-il conclu très ému.