EN DIRECT - Le duo français Madame Monsieur va-t-il l'emporter ? Suivez avec nous la finale de l'Eurovision 2018

Quelques heures avant le début du concours, la France fait toujours partie des favoris chez les bookmakers. Mais les pays les plus souvent cités pour être sacrée sont Chypre et Israël. La représentante de Chypre, la chanteuse grecque d’origine albanaise Eleni Foureira, chantera Fuego, un morceau pop au refrain accrocheur qui lui vaut d’être comparée à Shakira ou Beyoncé. Quant à la chanteuse israélienne Netta Barzilai, elle interprétera Toy, appel à l’émancipation féminine. Le représentant de l’Irlande, pays qui compte le plus de succès à l’Eurovision avec sept victoires, lui aussi bien placé sur les sites de paris, pourrait également créer la surprise.