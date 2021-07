EN DIRECT - Cannes 2021 : la montée des marches du film "De son vivant" avec Catherine Deneuve

CANNES BY NIGHT





Impactées par les gestes barrières face au Covid, les nuits du festival de Cannes sont comme prévu nettement plus calmes, à l'image du très chic et sélect dîner donné mardi soir par Chanel sur une plage de la Croisette. Sous les étoiles et les pieds dans le sable, dans une ambiance guinguette chic, 80 convives triés sur le volet dont Leos Carax, Tilda Swinton, Marion Cotillard, Angèle, Charlotte Casiraghi, Nicolas Maury, Sébastien Tellier, la jurée Mati Diop et la productrice Mélita Toscan du Plantier. Cerise sur le gâteau, Les Sparks ont chanté "So May We Start", l'une des chansons du film "Annette". L'absence du sponsor Magnum qui offrait des fêtes clés en main à nombre d'équipes de films, se ressent cruellement. Pour sa part, la Semaine de la Critique a d'ores et déjà décidé de renoncer à sa fête annuelle, parmi les plus courues.