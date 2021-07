EN DIRECT – Cannes 2021 : Mylène Farmer déjà prête à régner sur la Croisette

ÉVÉNEMENT – Après une année blanche en raison de la pandémie, le Festival de Cannes rouvre ses portes ce mardi 6 juillet avec le cinéaste américain Spike Lee aux commandes du jury. Suivez cette édition pas comme les autres avec notre envoyé spécial sur la Croisette.

Cannes en juillet, c’est la plage… Et cette année le cinéma aussi ! L’édition 2020 annulée à cause du coronavirus, le Festival International du Film qui se déroule d’ordinaire en mai prend ses quartiers le jour des vacances scolaires, la situation sanitaire étant a priori sous contrôle. Après douze mois frustrants pour les professionnels, comme pour les cinéphiles, cette 74e édition se veut donc celle des grandes retrouvailles, avec un casting plutôt alléchant sur le papier. Président du jury, le réalisateur américain Spike Lee sera entouré de plusieurs personnalités hexagonales comme l’acteur Tahar Rahim, l’actrice et réalisatrice Mélanie Laurent et la chanteuse Mylène Farmer, une véritable attraction pour les paparazzis comme pour les chasseurs d’autographes. La cinéaste franco-sénégalaise Mati Diop (Atlantique), le Brésilien Kleber Mendonça Filho (Aquarius), l’Autrichienne Jessica Haussner (Little Joe), l’actrice américaine Maggie Gyllenhaal (La Secrétaire) et l’acteur sud-coréen Song Kanh-ho (Parasite) sont les autres personnalités du Septième art appelées à décerner la Palme d’or, le 17 juillet.

Toute l'info sur Le Festival de Cannes de retour après un an de pandémie

Trois femmes en lice pour la Palme d'or

Parmi les 24 candidats à la récompense suprême, trois seulement l’ont déjà remporté – le Français Jacques Audiard (Les Olympiades), l’Italien Nanni Moretti (Tre piani) et le Thaïlandais Apichatpong Weerasethakul (Memoria) – même s’ils sont nombreux à avoir déjà tenté leur chance sur la Croisette. Trois femmes, seulement, sont en lice dont la Française Julia Ducournau, fer de lance du renouveau du fantastique made in France qui présentera l’intriguant Titane avec Vincent Lindon. Régulièrement montré du doigt pour son élitisme, le Festival de Cannes n’a pas oublié le grand public cette année puisqu’une projection du blockbuster Fast and Furious 9 devrait déplacer les foules le 12 juillet sur la plage de Cannes. Deux superstars hollywoodiennes feront le déplacement : Matt Damon, héros de Stillwater, un thriller tourné à Marseille, et Sean Penn qui présentera le drame Flag Day dans lequel il dirige et donne la réplique à sa fille Dylan.

Début des festivités ce mardi avec la montée des marches, la cérémonie d’ouverture animée par Doria Tillier et la projection du premier des six films français en compétition, le mystérieux Annette de Leos Carax qui sortira en parallèle dans toute la France. L’auteur de Holy Motors a réuni notre Marion Cotillard nationale et l’acteur américain Adam Driver dans cette comédie musicale dont il a confié la bande-originale au duo culte The Sparks.

Jérôme Vermelin, à Cannes

