EN DIRECT - Golden Globes 2021 : Netflix raflera-t-il tout lors de cette cérémonie à distance ?

The show must go on. Même en pleine pandémie. Habituellement programmés le premier week-end de janvier, les Golden Globes se tiendront dimanche 28 février sous une forme hybride. La cérémonie sera retransmise depuis Los Angeles et New York, où les géniales Amy Poehler et Tina Fey tenteront de redonner le sourire aux téléspectateurs malgré les 4500 km qui sépareront les deux comédiennes.

Sans surprise, Netflix s'impose parmi la concurrence avec 42 citations. Le tout grâce à la contribution de ses films Mank (6 nominations), Les sept de Chicago (7) ou encore ses séries originales The Crown (6) et Emily in Paris (2). Mais décrocher le plus grand nombre de nominations ne garantit pas de repartir avec le plus grand nombre de trophées. À noter que quatre Français concourent pour un prix : Florian Zeller (réalisateur et scénariste de The Father), Tahar Rahim (acteur dans Désigné coupable), Filippo Meneghetti (réalisateur Deux) et Alexandre Desplat (compositeur de la musique de Midnight Sky).