EN DIRECT - La Reine a perdu son "roc", son "soutien indéfectible" : nombreux hommages ce samedi après la mort du Prince Philip

REVUE DE PRESSE





Au lendemain de la mort du prince Philip, décédé après plus de 70 ans passés aux côtés de son épouse, la reine Elizabeth II, les journaux britanniques lui ont rendu hommages. The Sun a choisi une Une très sobre, affichant la photo d'un jeune couple, amoureux. The Guardian place de son côté en couverture une belle photo noir et blanc du prince en rappelant sobrement sa date de naissance et de mort : 1921-2021.





Les tabloïds Daily Mirror et Daily Mail, qui affichent normalement des positions politiques diamétralement opposées, ont publié des unes presque identiques avec une photo du couple et le titre "Adieu mon bien-aimé" pour le Mirror et "Au revoir mon bien-aimé" pour le Mail.





En Ecosse, The Press and Journal a salué celui qui était aussi duc d'Edimbourg, avec une vieille photo du couple royal et de ses enfants portant des kilts. Le Financial Times est l'un des rares titres samedi de la presse britannique à ne pas consacrer toute sa une à l'événement, accordant aussi un peu de place aux vendanges en France ou à la faillite de Greensill Capital.