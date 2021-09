EN DIRECT - La statue en hommage à Johnny a été dévoilée par Laeticia Hallyday et Anne Hidalgo

La salle parisienne de Bercy (aussi appelée Accor Arena) et ses alentours n'ont pas été choisis au hasard : le rockeur préféré des Français y a donné 101 concerts.

Inauguration en matinée d'une statue et d'une esplanade, concert commémoratif le soir avec pléiade de stars sur scène à Paris... Cette journée est marquée par l'hommage à Johnny Hallyday, première officielle du genre quatre ans après la disparition du chanteur.

Bonjour et bienvenue sur LCI.fr pour suivre en direct l'hommage au rockeur décédé le 5 décembre 2017.

Le coup d'envoi sera donné à 10H20 devant Bercy avec un mini-concert réunissant les cinq derniers musiciens de Johnny Hallyday, dont Yarol Poupaud (guitariste) et Yvan Cassar (metteur en son des albums symphoniques). Ils seront rejoints par 150 bikers et leurs motos, dont certains avaient escorté le cercueil de Johnny jusqu'à la Madeleine le 9 décembre 2017, pour les obsèques.

Laeticia Hallyday et Anne Hidalgo inaugurent ce mardi matin une statue en hommage à Johnny, près de quatre ans après sa mort. Elle sera placée devant l'Accor Arena, ex-Bercy, sur une esplanade qui portera désormais le nom du rockeur. Le début d'une journée de célébrations qui culminera par un grand concert dans cette salle où Johnny a donné pas moins de 101 concerts, record absolu.

La rumeur a couru un temps. Il n'y aura pas d'hologramme de Johnny au concert hommage Que je t’aime à l’AccorHotels Arena. Laeticia Hallyday et Jean-Claude Camus se sont expliqués dans "Quotidien", hier soir.

Laeticia Hallyday prend la parole avant le dévoilement de la statue qui prendra place sur l'esplanade Johnny Hallyday. "Il disait être né dans la rue, n’avoir de comptes à rendre à personne", dit la veuve du rockeur. "La route et la musique font partie de la vie de Johnny", lance-t-elle aux nombreux bikers présents. "Il aurait été si fier, si ému que cette esplanade puisse un jour porter son nom (...) C'est un rêve devenu réalité."

"Il y a toujours quelque chose de Johnny", lance la maire de Paris Anne Hidalgo. "Johnny est un artiste à part, qui n'a cessé de se réinventer. C'est l'idole des jeunes qui est devenu l'idole d'une génération (...) Entre Johnny et Paris, c'était une belle histoire d'amour."

Le coup d'envoi est donné à 10H20 devant Bercy avec un mini-concert réunissant les cinq derniers musiciens de Johnny Hallyday, dont Yarol Poupaud (guitariste) et Yvan Cassar (metteur en son des albums symphoniques). Ils seront rejoints par 150 bikers et leurs motos, dont certains avaient escorté le cercueil de Johnny jusqu'à la Madeleine le 9 décembre 2017, pour les obsèques.

Après quelques mots de Laeticia Hallyday, sa veuve, l'Esplanade Johnny sera inaugurée sur le vaste parvis devant Bercy, avec une plaque dévoilée en présence d'Anne Hidalgo, maire de Paris. À midi, les festivités se poursuivront avec l'inauguration du "Johnny's Bar", géré par l'AccorArena et entièrement dédié au chanteur disparu. On pourra y voir, entre autres, une guitare et un costume de scène de l'artiste prêtés par Laeticia Hallyday.

Et à 21H00, sur la scène de Bercy, débutera le concert "Johnny Hallyday que je t'aime", devant 10.000 fans et en direct sur France 2. Organisé par sa veuve, ce show aligne des têtes d'affiches (Florent Pagny, Patrick Bruel, Catherine Ringer, Louis Bertignac, Calogero, Gaëtan Roussel, Patrick Fiori, Julien Doré, etc.)

