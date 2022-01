EN DIRECT - Mort de Gaspard Ulliel : standing ovation pour l'acteur à l'Alpe d'Huez

"UNE MERVEILLE D'HOMME" POUR MARION COTILLARD





L'actrice française a partagé sa "douleur si grande" après la mort de Gaspard Ulliel. "Tant de lumière et tant d’amour émanaient de toi. Comme j’ai aimé te connaître. Et j’ai tant vibré à tes côtés", écrit-elle sur Instagram. "Tu étais et tu resteras, par ce que tu nous laisses qui est si immense et si profond, une merveille d’homme", poursuit-elle.