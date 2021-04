EN DIRECT - Mort du prince Philip : Boris Johnson présente ses condoléances, le drapeau en berne à Buckingham

Le Premier ministre du Royaume-Uni a présenté ses condoléances à la reine et la famille royale, saluant la vie et le travail "extraordinaires" du prince Philip. "Nous sommes en deuil, avec Sa Majesté la reine, nous lui présentons nos condoléances, à sa famille" et "la nation et le royaume offrent leurs remerciements pour la vie et le travail extraordinaires du prince Philip, duc d'Edimbourg", a déclaré le chef du gouvernement devant Downing Street.