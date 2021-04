EN DIRECT - Oscars 2021 : suivez avec nous cette 93e cérémonie, unique en son genre

Bonsoir à tous et bienvenue dans ce direct qui vous emmènera du côté de Los Angeles toute la nuit pour suivre la 93e cérémonie des Oscars. Une édition où le spectacle tentera de reprendre ses droits sur le Covid-19 avec des nommés présents sur place et non en visio. Let's go !

WELCOME TO HOLLYWOOD !

Une 93e cérémonie pas comme les autres. Les fans risquent de rester sur leur faim car le tapis rouge a cette année été réduit à sa plus simple expression, afin de respecter les règles sanitaires et la distanciation sociale. La plupart des journalistes suivront le spectacle via internet et les magnats de Hollywood eux-mêmes n'ont pas tous reçu un carton d'invitation.

Avec la pandémie qui a provoqué la fermeture des salles de cinéma et repoussé la sortie des grosses productions hollywoodiennes, Nomadland - comme ses concurrents Minari et Sound of Metal - a réussi à capter l'ère du temps à travers le portrait de personnages isolés en marge de la société américaine, mais libres à leur façon. Promising Young Woman joue quant à lui sur le féminisme et le mouvement #MeToo tandis que Les Sept de Chicago revisite les grandes manifestations de 1968 et la répression policière, des thèmes tristement d'actualité. Les deux films font toutefois figure d'outsiders pour de nombreux experts.