EN DIRECT - "Danse avec les stars" : la compétition se poursuit malgré le forfait de Dita Von Teese

Elle ne pourra qu'observer ses camarades. Dita Von Teese ne se produira pas avec son partenaire, Christophe Licata, ce vendredi 5 novembre sur décision médicale. Un "forfait exceptionnel" qui est prévu dans le règlement de "Danse avec les stars" et dont avaient déjà bénéficié Pamela Anderson et Terence Telle en 2018. Ce huitième prime verra les couples danser à quatre.

Bilal Hassani et Jordan Mouillerac seront associés à Michou et Elsa Bois, Aurélie Pons et Adrien Caby à Tayc et Fauve Hautot. Dita Von Teese et Christophe Licata devaient, eux, se produire avec Gérémy Crédeville et Candice Pascal. La chaîne n'a pas su nous préciser ce qui allait advenir de ce dernier quatuor, nous indiquant seulement que les règles seraient précisées dès l'ouverture de l'émission du soir par Camille Combal.