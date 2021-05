EN DIRECT - Jim Bauer enflamme les demi-finale de "The Voice"

WELCOME





Bonsoir et bienvenue sur le live de la demi-finale de "The Voice". Ce soir, huit talents sont en lice pour gagner leur ticket pour les demi-finales : Jim Bauer, Arthur et Tarik (équipe de Marc Lavoine) ; Giada et Marghe (team Florent Pagny) ; Niki Black et Cyprien (chez Amel Bent) et Mentissa (pour Vianney).