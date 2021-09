EN DIRECT – "Danse avec les stars" : Bilal Hassani éblouit le jury, Lââm éliminée

PLACE À JEAN-BAPTISTE MAUNIER





Jean-Baptiste Maunier et Inès Vandamme vont danser un contemporain et un tango sur Derrière le brouillard de Grand Corps Malade et Louane. Et il obtient un buzz de François Alu ! "Je ne m'attendais pas à ça de ta part, j'ai été scotché, tu m'as ému", a avoué le nouveau juré. Denitsa et Jean-Paul Gaultier ont également jeté des fleurs au comédien qui a assuré. "C'est une très belle performance", a renchéri Chris Marques qui lui a donné des conseils pour aller encore plus loin. Sa note : 28 points. Wejdene reste en Hot Seat.