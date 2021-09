EN DIRECT – "Danse avec les stars" : suivez avec nous le lancement de la nouvelle saison

C'est le grand soir. TF1 donne le coup d'envoi de "Danse avec les stars" ce vendredi. Après deux ans d'absence, l'émission est enfin de retour avec une édition qui s'annonce grandiose et pleine de nouveautés. Premier changement : les deux premiers prime-time ne seront plus en direct, mais enregistrés. Quant aux candidats, ils feront leur arrivée en deux fois : on en découvrira les 6 premiers ce soir et les 6 autres le vendredi 24 septembre.

Côté casting, on retrouvera donc Dita Von Teese, la reine de l'effeuillage burlesque, le jeune youtubeur Michou, les chanteuses Lola Dubini, Lââm et Wejdene, le chanteur Tayc, l'acteur Jean-Baptiste Maunier, l'humoriste Gérémy Crédeville, les comédiennes Lucie Lucas et Aurélie Pons, l'ex-Miss France Vaimalama Chaves et l'ex-candidat de "Koh-Lanta" Moussa Niang. C'est aussi ce soir que l'on découvrira leurs partenaires de danse puisque la composition des couples n'a pas été révélée.