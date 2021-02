"En Thérapie" : Eric Toledano et Olivier Nakache signent un huis clos magistral dans le cabinet d'un psy

FICTION - Arte diffuse "En thérapie", la première série réalisée par Eric Toledano et Olivier Nakache, qui nous plonge dans le cabinet d’un psy après les attentats de novembre 2015 au Bataclan. On adore.

C'est une série envoutante, intelligente, essentielle. Arte dévoile ce jeudi 4 janvier En thérapie, la première série du tandem Eric Toledano et Olivier Nakache. Les réalisateurs d'Intouchables et de Hors-Norme ont eu la bonne idée d'adapter la série israélienne à succès Bi Tipul, créée par Hagai Levi et déjà déclinée dans plus de 16 pays. Composée de 35 épisodes, En Thérapie réussit la prouesse de nous tenir en haleine avec un cadre unique : le cabinet d’un psychanalyste, au lendemain des attentats du Bataclan de novembre 2015. On y croise tour à tour un agent de la BRI traumatisé après son intervention dans la salle de spectacles, un couple au bord de la rupture, une ado aux tendances suicidaires ou encore une chirurgienne en pleine crise amoureuse. Face au séisme émotionnel provoqué par les événements, Philippe Dayan, le psy, perd pied. Il décide alors de renouer avec son ancienne analyste, Esther qu'il n'a pas vue depuis 12 ans.

C'est une série sur l'écoute mais aussi sur ce qui nous manque à tous en ce moment : la présence physique - Carole Bouquet

"Le but de la série, c'est de comprendre la société française à travers un cabinet de psychologie. Nous avons posé les choses dans un monde un peu bruyant, où on se rend compte à quel point, après un traumatisme, la parole est plus que jamais nécessaire", a expliqué Eric Toledano lors de la présentation de la série à la presse. "Mettre une caméra dans un lieu aussi pudique, c'était passionnant", admet-il. "Pour notre première série il nous fallait quelque chose de différent du cinéma. On avait besoin d'un défi pour poursuivre notre amour du collectif avec des acteurs et des réalisateurs", poursuit Olivier Nakache. Loin d'être une ode à la psychanalyse, En Thérapie est avant tout une série sur la puissance de la parole. "C'est un projet passionnant, un travail sur langage et la simplicité de la présence physique. Il n'y a pas d'action, c'est le défi majeur", admet Frédéric Pierrot, qui prête ses traits à Philippe Dayan. "C'est une série sur l'écoute mais aussi sur ce qui nous manque à tous en ce moment : la présence physique", renchérit de son côté Carole Bouquet, qui joue Esther. "On parle des attentats de 2015, mais il y a aussi beaucoup de résonance avec aujourd'hui et la distance imposée par le confinement. Est-ce qu'on peut vivre comme ça ? Est-ce souhaitable ?".

Un casting cinq étoiles

Une des grandes réussites de la série tient également à son casting. Aux côtés de l'excellent Frédéric Pierrot, on retrouve Mélanie Thierry, Céleste Brunnquell, ainsi que Clémence Poésy et Pio Marmai, qui incarnent un couple au bord de l'explosion ne sachant pas comment réagir face à une grossesse imprévue. "C'est un rôle qui m'a vraiment marqué, d'autant que ma compagne était enceinte à ce moment-là", admet Pio Marmaï. "Ce qui m'a plu c'est qu'on était à trois, ça change du rapport de face-à-face avec les autres patients. Pour moi qui suis une pile électrique musculaire explosive, c'était un défi de rester en place. Au départ, c'était terrifiant mais j'ai pris du plaisir à le faire". Même son de cloche du côté de Reda Kateb, qu'Eric Toledano et Olivier Nakache avaient déjà dirigé dans Hors Normes. Il hérite du personnage le plus bouleversant : celui d'un policier qui est entré dans le Bataclan et dont le choc subi va réveiller des blessures plus anciennes. "Ce personnage représente un traumatisme collectif. On peut tous s'identifier à lui et à l'onde de choc que l'on ressent encore aujourd'hui", analyse très justement le comédien dont la prestation résonne longtemps après avoir vu la série. Les épisodes sont déjà disponibles sur arte.tv.

Rania Hoballah