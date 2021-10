EnjoyPhoenix confie lutter contre ses troubles alimentaires : "Je suis en rechute depuis deux mois"

"J'essaye d'éviter cette question depuis quelque temps parce que pour être honnête, je suis en rechute depuis 2 mois environ...", a rétorqué la jeune femme de 26 ans. "Je pensais que c'était loin derrière moi, mais malheureusement beaucoup d'événements déclenchent chez moi des mécanismes de défense, dont font partie les TCA... Tout ça pour dire que cette merde n'a pas décidé de me lâcher, et j'ai beau lutter parfois ça revient en pleine gueule sans que je m'en aperçoive et c'est déjà trop tard", a-t-elle balancé.

Dotée d'une volonté de fer, EnjoyPhoenix qui n'a jamais non plus caché ses soucis d'acné a toujours été très transparente sur des sujets considérés comme tabou. L'été dernier, elle n'avait pas hésité à afficher une photo de son corps en bikini sans retoucher les vergetures sur ses cuisses. "Je me suis dit que quitte à poster une photo de mon cul sur Insta, autant que ce soit pour la bonne cause", avait commenté avec beaucoup d'humour la jeune femme qui a participé à "Danse avec les stars" en 2016.