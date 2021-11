Éric Abidal demande pardon à sa femme : "Je mérite cette humiliation même si elle me tue vivant"

Il a fait un mea culpa public. Éric Abidal a publié un message sur son compte Instagram, dans lequel il demande pardon à sa femme, Hayet Abidal. "Pardonne-moi. Peu importe ta décision, tu resteras à mes yeux la femme de ma vie et surtout la mère de nos merveilleux enfants", a écrit Éric Abidal en légende d'une photo de lui dans laquelle il pose les yeux humides, le regard perdu au loin. "Je mérite cette humiliation même si elle me tue vivant. El hamdouli'allah. An sha' allah un jour tu me pardonneras", conclut l'ex-directeur sportif du Barça qui a rajouté le hashatg #loveyoutothemoonandback (je t'aime jusqu'à la lune).

Hayet Abidal, l'épouse de l'ex-international français, a annoncé vendredi dernier qu'elle allait déposer une demande de divorce, assurant dans un communiqué qu'Éric Abidal a entretenu une relation avec Kheira Hamraoui, la joueuse du Paris Saint-Germain agressée le 4 novembre. Cette dernière a évolué au FC Barcelone à l'époque où Éric Abidal était directeur sportif du club catalan.