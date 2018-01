"Et moi, je vis toujours", un livre à l'image de Jean d'Ormesson

Le livre posthume de Jean d'Ormesson, intitulé "Et moi, je vis toujours", est sorti dans la matinée de ce jeudi 11 janvier 2018. A peine installé en rayon, l'ouvrage a déjà été assailli par des acheteurs pressés de le lire. Racontant l'aventure de l'Homme, on y retrouve l'éternel esprit enchanteur de l'académicien.



