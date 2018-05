Le film "Et mon cœur transparent" est sorti ce mercredi 16 mai 2018 au cinéma. Les acteurs Julien Boisselier et Caterina Murino, qui partagent l'affiche, sont venus sur notre plateau pour en parler. Adapté du livre éponyme de Véronique Ovaldé, il est le premier long-métrage des frères Vital-Durand, Raphaël et David.