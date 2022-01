L'actrice Betty White, icône de la télévision américaine, est décédée à l'âge de 99 ans

Elle aurait eu 100 ans dans moins d'une vingtaine de jours, et s'en réjouissait encore... mardi dernier sur Twitter : "Mon centième anniversaire... Je n'arrive pas à croire qu'il arrive." Ce sera hélas le dernier message de l'actrice Betty White pour le public américain qui l'a adulé pendant près de sept décennies. L'icône de la télévision s'est éteinte ce vendredi.

"Même si Betty allait avoir 100 ans, je croyais qu'elle vivrait pour toujours", a déploré son agent Jeff Witjas. "Je ne pense pas qu'elle avait peur de mourir, parce qu'elle a toujours voulu être avec son mari bien-aimé, Allen Ludden. Elle pensait qu'elle serait à nouveau à ses côtés", a-t-il ajouté, ému.

La blonde aux yeux bleus, qui est apparue pour la première fois à la télévision en 1949, a joué dans de célèbres séries comme Amour, gloire et beauté et qui, encore en 2019, prêtait sa voix à un personnage de Toy Story 4, a été récompensée plusieurs fois aux Emmy Awards au cours de sa longue carrière : "C'est incroyable que je sois toujours dans ce métier, et que vous me supportiez encore!", avait plaisanté l'actrice à la cérémonie des Emmy Awards en 2018.