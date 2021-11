Bousculade mortelle au festival Astroworld : Drake sort à son tour du silence

"Mon cœur est brisé pour les familles et les amis de ceux qui ont perdu la vie et pour tous ceux qui souffrent. Je continuerai à prier pour chacun d’entre eux, et je ferai tout ce que je peux. Que Dieu soit avec vous tous", a conclu le rappeur visé, tout comme Travis Scott par plusieurs plaintes de spectateurs qui accusent les artistes de négligence et d'incitation au chaos. Superstar du rap canadien, Drake avait rejoint Travis Scott sur scène ce soir-là. Les deux hommes ont continué à chanter alors que la panique commençait à gagner les spectateurs.