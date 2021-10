Alec Baldwin tire et tue accidentellement sur un tournage : ce que l'on sait sur le drame

TRAGÉDIE - Pendant le tournage d'un western, au Nouveau-Mexique, l'acteur Alec Baldwin a fait feu, a priori par accident, sur une membre de l'équipe du film "Rust", avec une arme servant d'accessoire. Il a aussi blessé le réalisateur.

Il tire pour de faux, mais tue pour de vrai. L'acteur Alec Baldwin a tué, jeudi 21 octobre, par balle, vraisemblablement par accident, la directrice de la photographie et blessé le réalisateur du western "Rust", qu'il était en train de tourner dans l'État du Nouveau-Mexique, aux États-Unis. Halyna Hutchins et Joel Souza "ont été blessés par balle lorsqu'Alec Baldwin a déchargé une arme à feu utilisée pour le tournage" du film, selon le département du shérif du comté de Santa Fe. "L'ensemble des acteurs et de l'équipe ont été absolument dévastés par la tragédie d'aujourd'hui, et nous adressons nos plus sincères condoléances à la famille et aux proches d'Halyna", a déclaré un porte-parole de "Rust". "Nous avons interrompu la production pour une durée indéterminée et coopérons pleinement avec l'enquête du département de police de Santa Fe. Nous fournirons des services de conseil aux personnes liées au film pendant que nous travaillons à traiter cet événement horrible."

Que sait-on pour l'heure ?

Il était 13 h 50, heure locale, lorsque les adjoints du shérif ont été dépêchés au Bonanza Creek Ranch, situé près de Santa Fe, après un appel au 911, le numéro des urgences, les informant qu'une personne a été abattue sur le plateau de tournage. D'après The Hollywood Reporter, citant un porte-parole de la production, il s'agit d'un "accident" impliquant un accessoire devant être chargé à blanc. Une version confirmée par les services du shérif, indiquant que l'incident semblait lié à une arme servant d'accessoire. "Les enquêteurs cherchent à savoir quel type de projectile a été tiré" et dans quelles circonstances. "M. Baldwin a été interrogé par des policiers", a annoncé à l'AFP le porte-parole du shérif de Santa Fe Juan Rios. "Il a fourni des déclarations et répondu à certaines questions. Il s'est présenté volontairement et a quitté l'immeuble après la fin des interrogatoires." Aucune poursuite n'a été engagée et aucune arrestation n'a été faite. L'enquête suit actuellement son cours.

Le Santa Fe New Mexican a publié quelques photographies de la star de la série 30 Rock, peu de temps après l'accident. L'acteur, célèbre pour ses rôles dans Beetlejuice (1988), À la poursuite d'Octobre rouge (1990), Pearl Harbor (2001), Les Infiltrés (2006), Mission impossible : Rogue Nation (2015) ou encore Mission impossible : Fallout (2018), y apparaît choqué et affolé.

Qui sont les victimes ?

Cet accident, tel qu'il est décrit pour l'heure, a coûté la vie à Halyna Hutchins. La directrice de la photographie, âgée de 42 ans, est décédée. Elle avait été transportée par hélicoptère à l'hôpital de l'Université du Nouveau-Mexique, où elle a été déclarée morte, a déclaré le département du shérif. Installée à Los Angeles, cette ancienne journaliste d'investigation, d'origine ukrainienne, avait travaillé sur un certain nombre de productions indépendantes, dont Archenemy (2020), Blindfire (2020) et The Mad Hatter (2021). Deux jours avant le drame, elle avait posté une vidéo sur les lieux du tournage. "L'un des avantages de tourner un western est que vous pouvez monter à cheval pendant votre jour de congé", avait-elle écrit, en commentaire.

"Je suis tellement triste d'avoir perdu Halyna. Et tellement furieux que cela puisse arriver sur un plateau. C'était un talent brillant qui était absolument dévoué à l'art et au cinéma", a écrit sur Twitter le réalisateur d'Archenemy Adam Egypt Mortimer. "Les détails ne sont pas clairs pour le moment, mais nous travaillons pour en savoir plus et nous soutenons une enquête complète sur cet événement tragique. C'est une perte terrible, et nous la pleurons", a réagi le syndicat local 600, dont Hutchins était membre.

Y a-t-il eu des précédents au cinéma ?

Touché également par une balle, le réalisateur Joel Souza se trouve actuellement dans un état critique. L'homme, âgée de 48 ans et qui vit à San Francisco, a été emmené en ambulance au centre médical régional Christus St. Vincent. Il a travaillé sur plusieurs films, dont Break Night (2017) et Night Shift (2019) Que ce soit à la fois à l'écriture du scénario et derrière la caméra.

Les accidents d'armes à feu sur les plateaux d'Hollywood sont extrêmement rares. En 1993, Brandon Lee, le fils de la légendaire star des arts martiaux Bruce Lee, a été accidentellement abattu sur le tournage de The Crow par un autre acteur, Michael Massee. En 1984, l'acteur Jon-Erik Hexum a été impliqué dans un incident avec une arme à feu sur le tournage de la série Cover Up. Pendant une pause, il s'est accidentellement tiré dessus en jouant avec l'arme, sans se rendre compte qu'elle était encore chargée d'une balle à blanc. Il est décédé des suites de ses blessures, six jours plus tard, à l'âge de 26 ans.

