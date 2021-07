Kanye West ne quittera pas le stade d’Atlanta avant d’avoir fini son album "Donda"

Kanye West ne fait jamais les choses comme tout le monde. Le rappeur a décidé qu'il ne quitterait pas le Mercedes-Benz Stadium à Atlanta tant que son album Donda n'est pas fini. L'ex de Kim Kardashian (ils sont en procédure de divorce), qui avait réservé le stade pour une session d'écoute de son dixième album le 22 juillet dernier, a décidé d'investir les lieux pour travailler encore sur ce nouvel opus dont la sortie a été repoussée au 6 août.

"Kanye et son équipe ont créé un studio, des logements et ils ont même un chef pour préparer les repas" à l'intérieur du stade, a dévoilé le site people TMZ. Samedi dernier, Kanye West a même été aperçu en train de se balader dans les gradins durant un match de l'Atlanta United FC, comme on peut le voir sur des vidéos qui circulent sur Twitter. Il a gardé la tenue qu'il avait lors de la présentation de l'album : un blouson bouffant et un pantalon rouge ainsi qu'une cagoule de couleur chair lui conférant un air de Fantôme de l'Opéra moderne.