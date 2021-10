Pour Halloween, des écoles américaines bannissent les costumes Squid Game, jugés trop violents

Mais dans le district scolaire de Fayetteville-Manlius, situé dans le nord de l'État de New York et dont dépendent six écoles, dont trois élémentaires, les costumes inspirés de la série phare de Netflix n'auront pas droit de cité vendredi "en raison des messages violents qu'ils peuvent inspirer", a indiqué son surintendant, Craig Tice, dans une déclaration transmise aux médias, dont l'AFP.

La série, devenue un phénomène mondial, met en scène des personnages issus de franges marginalisées de Corée du Sud qui participent à des jeux traditionnels d'enfants, comme "1-2-3 soleil", pour remporter une énorme somme d'argent. Mais les perdants sont tués au fur et à mesure des épreuves, dans des scènes d'une grande violence.

Dans la série, tous les joueurs portent des survêtements verts qui leur donnent des allures de prisonniers, tandis que leurs gardiens et bourreaux sont vêtus d'une combinaison fuchsia et portent des masques noirs, sur lesquels apparaissent un triangle, un cercle ou un carré selon leur grade. Autant d'accessoires possibles pour se déguiser à Halloween, et qui partaient comme des petits pains ces derniers jours dans une boutique de Manhattan, à New York, où s'est rendue une journaliste de l'AFP.