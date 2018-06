Etés de la Danse : la Seine Musicale rend hommage à Jerome Robbins

Les Etés de la Danse 2018 vont bientôt commencer. Pour cette édition, la Seine Musicale a invité les compagnies d'Amérique du Nord, notamment le prestigieux New York City Ballet. Quatre autres compagnies vont aussi participer à cet événement. Tout au long du programme, les danseurs vont présenter des spectacles en hommage au célèbre chorégraphe Jerome Robbins.



