"On devait avoir un mauvais karma" : les people déçus par l’élimination des Bleus

RÉACTIONS – Ils ont vibré avec l’équipe de France avant cette séance de tirs au but dévastatrice face à la Suisse. De Matt Pokora à Vegedream, les personnalités ont partagé leur déception après la fin brutale de l’aventure des hommes de Didier Deschamps à l’Euro.

En famille ou entre amis, ils n’ont pas décroché leur regard du téléviseur. Comme hypnotisés par un match fou qui a attiré jusqu’à 18 millions de personnes sur TF1. La rencontre entre la France et la Suisse lundi soir a déchaîné les passions chez les téléspectateurs, à qui les dernières secondes ont fait l’effet d’une douche froide. Une séance de tirs au but fatale où la main du gardien helvète a été plus forte que le pied de Kylian Mbappé. Un huitième de finale sous haute tension qu’ont partagé les personnalités sur leurs réseaux sociaux respectifs.

J’ai le seum mais bravo aux Suisses - Keen'V

L’animatrice Valérie Damidot a suivi le match avec le comédien François-Xavier Demaison. "Je suis en PLS", a-t-elle tweeté avant de partager un GIF de l’actrice Betty White en train de s’évanouir. Matt Pokora, qui annonçait une soirée "foot champagne" en début de rencontre, a confessé son amour dans un tweet à Paul Pogba après le but du 3-1. Avant d’exprimer sa déception. "Bon, on devait avoir un mauvais karma. Pas épargné par les blessures, trop de système D. Ça sentait pas la sérénité. Next", a écrit le chanteur sur Twitter.

Son collègue Keen’V a lui fait vivre le match dans sa story Instagram. "J’ai le seum mais bravo aux Suisses. C’est une belle victoire, vous vous êtes bien battus. Vous avez montré du courage, bravo. Et nous bah, Coupe du monde maintenant !", a fini par réagir celui qui aurait rêvé de surfer sur une victoire des Bleus à l’Euro avec son single en soutien à l’équipe de France. Il va lui falloir revenir dans un an et demi avec une autre chanson pour tenter de réitérer le succès de Vegedream. Celui qui a mis en musique la victoire française au Mondial 2018 a préféré rester positif. "Dans la victoire comme dans la défaite, on est ensemble", a-t-il insisté sur Instagram.

Puis il y a ceux qui ont joué la carte de l’humour. "On est en car", s’est amusé ainsi Michaël Youn dans sa story Instagram, en légende du bus qui ramènera l’équipe de France vers l’aéroport de Bucarest. Comme pour rappeler qu’il vaut peut-être mieux en rire qu’en pleurer. Samuel Étienne a sans doute eu la parole la plus sage sur Twitter, se rappelant au bon souvenir d’un esprit qui aurait peut-être apaisé les plus colériques : "Vous savez qui nous manque ce matin, au lendemain de l’élimination des Bleus ? L’ami Philousports. Il aurait sûrement trouvé les mots pour nous faire sourire malgré tout".

La rédaction de LCI

