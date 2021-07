Présent à Wembley, le prince George n’a pas caché sa déception après la défaite de l’Angleterre

SUPPORTEUR NUMÉRO UN - Le futur roi, qui aura 8 ans dans 10 jours, était aux premières loges pour la finale de l’Euro 2020 ce dimanche. Si le match avait plutôt très bien commencé, le fils de Kate et William a déchanté à l’issue de la séance de tirs au but…

Des semaines que les Anglais en étaient persuadés. "Football is coming home" - "le football rentre à la maison" – scandaient-ils encore avant d’entrer à Wembley où l’Angleterre espérait remporter son premier titre majeur depuis 1966. Parmi ces supporteurs pleins d’espoir, figurait un petit garçon de bientôt 8 ans qui a sans doute vécu l’une des soirées les plus riches en émotion de sa jeune vie. Déjà présent dans le stade londonien pour le quart de finale face à l’Allemagne, le prince George s’est à nouveau invité en tribune officielle ce dimanche pour assister à la finale de l’Euro 2020 opposant les Three Lions à l’Italie.

Les Cambridge hilares à l'ouverture du score

C’est entouré de sa mère Kate et de son père le prince William que le prince George, très chic en costume-cravate, a suivi la rencontre. Les caméras n’ont pas manqué de le filmer au moment du God save the Queen, l’hymne britannique, puis du premier but anglais qui est intervenu dès la deuxième minute de jeu. Sur les images, le petit garçon exulte en levant les bras après l’ouverture du score de Shawn. Il enlace sa mère puis partage sa joie avec son père. Une séquence qui a fait le bonheur des réseaux sociaux, heureux de voir la famille royale se comporter comme Monsieur et Madame tout le monde.

Puis il y a eu cette égalisation italienne de Bonucci passée l’heure de jeu. Et cette séance de tirs au but qui a vu les Anglais échouer à trois reprises devant l’imprenable cage de Donnarumma. Alors forcément, la déception était grande en tribune. Une autre photo partagée sur Twitter montre les Cambridge le visage grave, bien loin de la liesse de début de soirée. "Je me sens vraiment triste pour le prince George, il aura 60 ans quand il pourra voir l’Angleterre perdre une nouvelle finale", a moqué un internaute. "C’est déchirant. Bravo à l’Italie pour sa grande victoire", a réagi le prince William sur ses réseaux sociaux. Saluant le parcours de la sélection anglaise, il a souligné que "malheureusement aujourd’hui n’était pas notre jour".

"Vous pouvez maintenir vos têtes hautes et être fiers de vous. Je sais que d’autres choses sont à venir", a insisté celui qui est aussi président de la Football Association, la fédération anglaise de football. À la veille du match, sa grand-mère la reine Elizabeth II avait replongé dans ses souvenirs et rappelé que c’était elle qui avait remis la Coupe du monde à Bobby Moore. Ce qui n'est plus arrivé depuis 55 ans tout de même...

Delphine DE FREITAS

