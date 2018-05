Eurovision 2018 : une "mutante" entre Björk et Beth Ditto, une clone de Shakira et notre duo français... voici les favoris des bookmakers

Prenez un jeune slave (22 ans) avec une allure de premier de la classe. Ajoutez une instrumentale ressemblant drôlement au hit "Talk dirty" de Jason Derulo et vous obtenez Mikolas Josef artiste qui représente son pays avec le titre "Lie to Me". Avec sa chorégraphie millimétrée et cadencée, Mikholas fait figure de challenger très sérieux dans la course au titre.