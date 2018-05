Eurovision 2018 : voici l'histoire vraie de Mercy, la petite fille qui a inspiré la chanson du duo français Madame Monsieur

Le duo Madame Monsieur a déjà collaboré avec des artistes (les rappeurs Kery James et Youssoupha, ou le même Lisandro Cuxi) et prépare son premier album pour 2018.





Le dernier duo à avoir représenté la France à l'Eurovision était "Twin Twin", en 2014, qui avait obtenu avec sa chanson "Moustache" un des pires classements pour l'Hexagone à l'Eurovision avec une 26e et dernière place au classement. La France n'a plus gagné l'Eurovision depuis 1977 avec Marie Myriam et la chanson "L'oiseau et l'enfant".