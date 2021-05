Barbara Pravi 2e, l’Italie couronnée : voici le classement complet de l’Eurovision

Mais tout s'est joué dans les dernières secondes entre eux, le Suisse Gjon's Tears et la Française Barbara Pravi. Si les deux francophones se disputaient la tête du classement à l'issue des votes des jurys de professionnels, les votes des téléspectateurs annoncés dans la foulée ont tout changé. Et placé les Italiens de peu devant la Française, qui décroche le meilleur classement français depuis 30 ans (524 points contre 499).

Ils étaient 26 à prétendre au trophée en verre en forme de micro promis au gagnant. Il trônera pendant un an en Italie grâce au groupe Måneskin, favori de la compétition et vainqueur du 65e concours Eurovision de la chanson avec son titre "Zitti e buoni" samedi 22 mai à Rotterdam. Un résultat qui n'a pas surpris les bookmakers, qui donnaient les quatre rockeurs vainqueurs depuis plusieurs jours.

LE CLASSEMENT COMPLET

1 - ITALIE > Måneskin – "Zitti e buoni" (524 points)

2 - FRANCE > Barbara Pravi – "Voilà" (499 points)

3 - SUISSE > Gjon’s Tears – "Tout l’univers" (432 points)

4 – ISLANDE > Daði og Gagnamagnið – "10 years" (378 points)

5 – UKRAINE > Go_A – "Shum" (364 points)

6 – FINLANDE > Blind Channel – "Dark Side"» (301 points)

7 – MALTE > Destiny – "Je me casse" (255 points)

8 – LITUANIE > The Roop – "Discoteque" (220 points)

9 – RUSSIE > Manizha – "Russian Woman" (204 points)

10 – GRÈCE > Stefania – "Last dance" (170 points)

11 – BULGARIE > Victoria – "Growing up is getting old" (170 points)

12 – PORTUGAL > The Black Mamba – "Love is on my side" (153 points)

13 - MOLDAVIE > Natalia Gordienko - "Sugar" (115 points)

14 – SUÈDE > Tusse - "Voices" (109 points)

15 - SERBIE > Hurricane – "Loco loco" (102 points)

16 – CHYPRE > Elena Tsagrinou – "El diablo" (94 points)

17 – ISRAËL > Eden Alene – "Set me free" (93 points)

18 – NORVÈGE > Tix – "Fallen angel" (75 points)

19 – Belgique > Hooverphonic - "The wrong place" (74 points)

20 – AZERBAÏDJAN – Efendi - "Mata Hari" (65 points)

21 – ALBANIE > Anchela Peristeri – "Karma" (57 points)

22 – SAINT MARIN > Senhit – "Adrenalina" (50 points)

23 – PAYS-BAS > Jeangu Macrooy – "Birth of a new age" (11 points)

24 – ESPAGNE > Blas Canto – "Voy a quedarme" (6 points)

25 - ALLEMAGNE > Jendrick – "I don’t feel hate" (3 points)

26 - ROYAUME-UNI > James Newman – "Embers" (0 point)