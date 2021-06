VIDÉO - "Nous n'avons copié personne" : accusé de plagiat, le groupe italien Måneskin se défend

Nouvelle polémique pour Måneskin. Alors qu’un test anti-drogue a révélé que le chanteur Damiano David n’avait pas pris de drogue lors de l’Eurovision, contrairement à ce que laissait penser une séquence diffusée en boucle sur les réseaux sociaux, voilà le groupe italien soupçonné de plagiat. The Vendettas, une formation hollandaise plutôt confidentielle trouve en effet des similitudes entre le tube "Zitti E Buoni" et leur chanson "You Want it, You’ve Got it", sortie en 1994.

"Cela ressemble vraiment à notre chanson", a expliqué le week-end dernier le chanteur Joris Linssen dans l’émission RTL Boulevard diffusée aux Pays-Bas sur la chaîne RTL 4. "La question est maintenant de savoir s’il s’agit d’une coïncidence ou d’un plagiat. Ces gars-là n’étaient pas nés à l’époque de notre groupe de rock, bien sûr. Mais pour le dire avec les propres mots de Måneskin : le rock n'roll ne meurt jamais."