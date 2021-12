L'Arménie remporte l'Eurovision Junior 2021, le Français Enzo termine 3e

En tête à l'issue des votes des jurys nationaux avec 120 points avec son titre "Tic Tac", Enzo a recueilli 67 points de la part du public. Pas suffisant pour s'emparer du trophée. Si son visage et surtout sa voix vous disent quelque chose, rien d’inquiétant. L’adolescent de 13 ans a participé à la saison 7 de "The Voice Kids" l’an dernier. Passionné de rap, il avait bluffé les coachs aux auditions à l’aveugle en reprenant "Can’t hold us down" de Macklemore et Ryan Lewis et avait atteint la finale dans l'équipe de Soprano.