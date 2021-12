Eurovision Junior : qui est Enzo, le jeune Français qui veut succéder à Valentina ?

Pour séduire le public et les juges, Enzo a lui aussi joué la carte de l’onomatopée. Idéal pour affranchir des barrières de la langue dans un concours européen. Après le "Bim Bam Toi" de Carla et le "la la la" du refrain de "J’imagine" de Valentina, voici venu "Tic Tac". Un surprenant mélange de charleston et de pop qui pourrait tirer son épingle du jeu parmi la concurrence. "Avec sa chanson qui évoque le temps qui passe si vite, Enzo nous embarque dans son monde si entraînant et vivant pour nous rappeler que la vie est à savourer chaque seconde", explique dans un communiqué Alexandra Redde-Amiel, cheffe de la délégation française à l'Eurovision et directrice des variétés, jeux et divertissements de France Télévisions.

Si le visage d’Enzo et surtout sa voix vous disent quelque chose, rien d’inquiétant. L’adolescent a participé à la saison 7 de "The Voice Kids" l’an dernier. Passionné de rap, il avait bluffé les coachs aux auditions à l’aveugle en reprenant "Can’t hold us down" de Macklemore et Ryan Lewis. Il s'était hissé jusqu'en finale dans l'équipe de Soprano. Son aisance en anglais, il la doit à son enfance pas comme les autres. S’il est né dans les Yvelines en 2008, l’apprenti chanteur a grandi entre la France, Macao et Hong Kong. Les caméras n'ont pas non plus de secret pour lui. Après le télécrochet de TF1, il a également tenté sa chance dans l'émission "America's Got Talent". De quoi lui permettre d'être moins stressé en arrivant sur le plateau de l'Eurovision Junior.