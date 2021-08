Eurovision Junior : Valentina couronnera son successeur juste avant Noël à Paris

Le futur vainqueur s’offrira le plus beau des cadeaux de Noël. L’Eurovision Junior posera ses valises en France pour la première fois dans quelques mois, un an après la victoire de la représentante tricolore Valentina. La chanteuse en herbe repérée dans "The Voice Kids" puis le groupe Kids United avait remporté la compétition avec son titre pétillant et pop "J’imagine".

Un morceau qui a donné une idée aux organisateurs français, car la prochaine cérémonie aura pour thème central l’imagination. Rendez-vous est donné à la Seine musicale, à Boulogne-Billancourt, le dimanche 19 décembre.